Lazio, infortunio Immobile: UFFICIALE, l’esito degli esami

Infortunio per Ciro Immobile: l’esito degli esami strumentali dell’attaccante della Lazio

La pausa per le nazionali ha portato una quantità inaspettata di infortuni che si ripercuoteranno sui rispettivi club.

Tra i giocatori che hanno riportato infortuni in Nations League c’è anche Ciro Immobile che nella giornata di oggi si è sottoposto ad esami strumentali per accertare le sue reali condizioni e i tempi di recupero. I controlli hanno confermato l’edema al bicipite femorale della gamba destra. L’attaccante si sottoporrà a nuovi accertamenti fra 48 ore per valutare i tempi di recupero, ma ad oggi la sua presenza contro lo Spezia è in dubbio.

Lazio, il comunicato su Immobile

Solo i successivi accertamenti di Immobile tra 48 ore chiariranno definitivamente i tempi di recupero in vista del ritorno del campionato. Di seguito il comunicato ufficiale della Lazio sull’esito degli accertamenti svolti dal bomber bianco celeste: “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile si è sottoposto, in data odierna, in Paideia International Hospital ad esami clinici e strumentali.

Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero.