Ungheria-Italia, Mancini sorprende: i convocati

Roberto Mancini ha deciso: in vista del match di Nations League di questa sera contro l’ungheria, ecco l’elenco ufficiale dei convocati

Il sesto match di Nations League, valido per il Girone C, vedrà Ungheria e Italia contendersi il primo posto nel gruppo che ospita anche Germania e Inghilterra. Agli azzurri serve una vittoria, mentre agli ungheresi basterebbe non perdere per chiudere al vertice.

Roberto Mancini, negli ultimi giorni, ha dovuto fare i conti con diverse defezioni e infortuni che hanno, inevitabilmente, costretto il Commissario tecnico a cambiare l’elenco dei convocati per la partita di questa sera. Non ci sarà Emerson Palmieri sulla sinistra così come Vicario tra i portieri: ecco la decisione del Ct.

Italia, i convocati di Mancini: sorpresa Mazzocchi

Come anticipato, Emerson Palmieri non ci sarà: al suo posto Mancini ha convocato il talento della Salernitana Pasquale Mazzocchi. Attenzione tra i pali con Vicario rimpiazzato da Provedel, mentre sono destinati alla tribuna sia Cancellieri che il bianconero Gatti. Ecco l’elenco completo:

Portieri – Donnarumma, Meret, Provedel.



Difensori – Bonucci, Bastoni, Acerbi, Di Lorenzo, Luiz Felipe, Di Marco, Toloi, Mazzocchi.



Centrocampisti – Frattesi, Jorginho, Pobega, Esposito, Grifo, Barella, Cristante.



Attaccanti – Scamacca, Raspadori, Gabbiadini, Gnonto, Zerbin.