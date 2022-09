Juve e Inter si ‘aiutano’ a vicenda: scambio tra big a gennaio

Il mercato di gennaio potrebbe vivere di un clamoroso scambio tra le due rivali: i profili in oggetto vanno in scadenza a giugno

In piena crisi di gioco e risultati, con la piazza che ribolle soprattutto contro l’operato dei due allenatori, Juventus ed Inter si preparano a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali. Le prossime gare saranno probabilmemte decisive per le scelte delle rispettive dirigenze. Che per ora hanno confermato sia Allegri che Inzaghi, sebbene la sensazione sia quella di una fiducia che dovrà essere corroborata dai risultati sul campo.

Intanto però i due club hanno gli occhi bene aperti sulle opportunità di mercato. Col Mondiale di mezzo, le scelte per gennaio vanne fatte col dovuto anticipo. Ecco che allora, sulla scorta di indiscrezioni già lanciate qualche settimana fa, torna in auge un possibile scambio di giocatori tra le due rivali. L’affare avrebbe del clamoroso, ma potrebbe giovare ad entrambi i club.

Cuadrado-de Vrij, scambio di maglia?

Juan Cuadrado e Stefan de Vrij hanno il contratto in scadenza a giugno del 2023. Per entrambi il rinnovo è da considerarsi un’opzione poco praticabile. Nel caso del colombiano, per scelta tecnica della dirigenza e di Massimiliano Allegri. Nel caso dell’olandese, soprattutto per questioni economiche, col diretto interessato ormai avvezzo – sarebbe la seconda volta in carriera – a liberarsi a ‘zero’ alla scadenza dell’accordo di turno. Soprattutto il club meneghino vorrebbe evitare a tutti i costi di perdere il suo calciatore a giugno: ecco che allora si fa largo l’idea di un suggestivo scambio con la Vecchia Signora.

Considerando che Cuadrado non rientra nei piani del tecnico bianconero nemmeno in questa stagione, Arrivabene e Cherubini sarebbero aperti alla possibilità di uno scambio tra il sudamericano e l’olandese dell’Inter. I nerazzurri accoglierebbero ben volentieri un jolly utile per diverse situazioni tattiche, mentre i bianconeri rinforezerebbero la difesa con un giocatore esperto, abituato alla difesa a tre che Allegri sta provando nelle ultime gare.