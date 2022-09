Verso Inter-Roma, grana Lukaku per Inzaghi: cosa filtra

Giungono notizie poco rassicuranti per l’Inter e il tecnico Simone Inzaghi sul fronte Romelu Lukaku: le condizioni dell’attaccante belga

Inter-Roma è la partita del riscatto. Sia i nerazzurri che i giallorossi, infatti, vengono da due sconfitte in campionato, rispettivamente per mano di Udinese e Atalanta. Il cammino della truppa guidata da Simone Inzaghi, fino ad ora, non è stato affatto soddisfacente. Il tecnico piacentino si è mostrato più volte in evidente confusione per quanto concerne alcune scelte, a dimostrazione di come probabilmente non abbia più la situazione totalmente sotto controllo.

Ora deve arrivare la svolta: la ‘Beneamata’ ha bisogno di invertire la rotta e mantenere il passo delle rivali. Lo Scudetto è l’obiettivo ampiamente dichiarato, specialmente dopo la delusione dello scorso anno. Ma a questo punto probabilmente è necessario cambiare qualcosa per riportare in alto quella che, a detta di molti, è la squadra più forte in Serie A. A complicare ulteriormente le cose, però, ci pensano gli infortuni.

Perso Marcelo Brozovic in Nazionale (ne avrà almeno per un mese), Inzaghi rischia seriamente di non poter contare su Romelu Lukaku il prossimo sabato. Big Rom, stando quanto riferisce ‘Sky Sport’, non ha ancora recuperato a pieno dal suo infortunio. Il rientro a pieno regime del classe ’93 è vicino, ma – complice la mole fisica importante – rimane un po’ di lavoro da svolgere prima di tornare completamente a disposizione.

Inter-Roma, Lukaku viaggia verso il forfait: Inzaghi recupera Calhanoglu

Sempre secondo il noto emittente satellitare, infatti, al momento appare impossibile un utilizzo dell’ex Chelsea dall’inizio della gara. Anzi, Lukaku viaggia proprio verso il forfait e salgono in maniera rilevante la quotazioni del sostituto Edin Dzeko. Giungono buone notizie, invece, sul fronte Hakan Calhanoglu, col turco che tornerà a lavorare in gruppo domani o dopodomani. Dunque, molto probabilmente, Calhanoglu verrà inserito quantomeno nella lista dei convocati. Vedremo, poi, se Inzaghi lo butterà immediatamente nella mischia o preferirà inserirlo durante la gara.