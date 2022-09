Milan, pressing sul gioiello della Bundesliga

Il Milan ha puntato il giovane attaccante della Bundesliga ma deve sfidare diversi top club

Il Milan deve fare i conti con diversi infortuni pesanti, tra cui quelli di Maignan e Theo Hernandez. Intanto, però, la società è sempre attenta alle vicende di mercato.

Maldini e Massara non perdono di vista le possibili occasioni di mercato che possono nascere, a volte anche in maniera inaspettata. Il Milan sta facendo affidamento sui gol di Giroud che ha avuto un inizio di stagione fantastico. Non è un segreto, però, che la squadra di Pioli è a caccia di un nuovo attaccante, più giovane del francese, che possa garantire un progetto di lunga durata. Uno dei centravanti che ha attirato l’attenzione dei campioni d’Italia è Youssoufa Moukoko, classe 2004 del Borussia Dortmund.

Milan, occhi su Moukoko del Dortmund

L’attaccante camerunese naturalizzato tedesco si è messo in mostra durante la scorsa stagione e quest’anno si sta consolidando in Bundesliga dove ha già collezionato 2 gol e 2 assist in 6 giornate, nonostante abbia ancora appena 17 anni. Moukoko andrà in scadenza con il Borussia Dortmund nel 2023 e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Molte big europee lo hanno già messo nel mirino per bruciare sul tempo la concorrenza e accaparrarsi un giovanissimo talento. Il Milan è tra queste e vuole provare a sfruttare la situazione contrattuale del ragazzo che attualmente, visto anche il contratto in scadenza tra un anno, ha una valutazione di circa 15-20 milioni di euro.