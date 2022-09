Simeone ha già deciso: così può tornare in Serie A

Il calciomercato non dorme mai e, nei prossimi mesi, Diego Simeone potrebbe fare ritorno in Italia: due piste pronte ad infiammarsi

Secondo quanto riferito dall’account Twitter ‘ATM Rumors‘ e riportato anche da ‘Fichajes.net‘, il futuro di Diego Simeone sarà ben lontano dall’Atletico Madrid. Al termine dell’attuale annata, quando il ‘Cholo’ arriverà ad un anno dalla scadenza con i ‘Colchoneros’ (2024) il divorzio dovrebbe consumarsi ed in tal senso sono diversi gli indizi che fanno intendere come il ciclo a Madrid del tecnico argentino sia vicinissimo a chiudersi definitivamente.

I risultati in campionato dell’Atletico Madrid hanno fino ad ora deluso le aspettative. Settimo posto, ben 8 punti di ritardo dal Real capolista: un momento decisamente difficile per Simeone e la squadra.

Juve-Inter: spunta il sogno Simeone

Un altro importante indizio riguarderebbe le scelte del club. Ai piani alti, invece, starebbe già pianificando la prossima campagna acquisti, per l’estate 2023, non tenendo conto di quelle che sono le preferenze di Simeone in tal senso. Ed il futuro dell’allenatore argentino è ancora tutto da definire anche se, la suggestione italiana, rimane viva alla finestra. Potrebbe pensarvi la Juventus a fine stagione, quando il rapporto con Massimiliano Allegri con ogni probabilità finirà per esaurirsi visti i recenti e deludenti risultati.

I bianconeri pianificano non pochi cambiamenti a partire proprio dall’allenatore. Non è da escludere nemmeno l’ipotesi Inter, per Simeone (che ha giocato in nerazzurro dal 1996 al 1999) sarebbe un gradito ritorno. I nerazzurri, però, non vivono un momento florido dal punto di vista economico e l’ingaggio del ‘Cholo’ costerebbe caro. Attualmente, a Madrid, percepisce un ingaggio faraonico ed è l’allenatore più pagato tra i top club.

Una spesa insostenibile, a certe condizioni, per le italiane. Ma l’ipotesi Serie A per Simeone resta possibile: Inter e Juventus sognano il grande colpo.