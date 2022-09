Juve in pressing per il big a zero: ora è lui a decidere

Il mercato è come il denaro, non dorme mai, infatti in Spagna già arrivano le prime sentenze su rinnovi e rescissioni

Mai come in questo periodo abbiamo visto giocatori arrivare a scadenza o comunque molto vicino ad essa per trovare migliori condizioni con le squadre di appartenenza oppure cambiando casacca.

In casa Real Madrid infatti sono già stati intavolati i discorsi per i rinnovi dei giocatori chiave, che Ancelotti non vorrebbe assolutamente veder andare via. Oltre a Luka Modric e Karim Benzema, pilastri indiscussi dei blancos, ce n’è un altro su cui la Juventus è pronta a piombare con un’offerta immediata.

Indeciso sul rinnovo, Allegri lo stuzzica

Se il futuro di Asensio e di Mariano Diaz sembra essere lontano dal Real Madrid quasi per certo, un altro ancora in bilico è Toni Kroos, stella tedesca di 32 anni. Stando a quanto arriva dalla Spagna, infatti, il centrocampista in scadenza a giugno 2023 non avrebbe ancora deciso il suo futuro. Ecco che la Juventus avrebbe deciso di “stuzzicarlo” con un’offerta d’ingaggio per un anno, con opzione per un eventuale prolungamento di una ulteriore stagione. Il centrale nato a Greifswald indubbiamente percepisce un ingaggio un po’ alto (22 milioni annui), ma la dirigenza juventina potrebbe convincerlo ad abbassare un po’ le pretese inserendo magari qualche bonus a determinate condizioni. Kroos è al Real Madrid dal 2014 e sicuramente è una bandiera e un giocatore di grande esperienza.

Basti pensare che in carriera ha disputato la bellezza di 661 partite tra tutte le competizioni, siglando 70 goal e contribuendo ad altri 152 con i suoi assist. Facendo due conti Kroos è un uomo da 222 goal in carriera e ovviamente un suo acquisto consisterebbe in un enorme salto di qualità per la Juventus. Allegri ci crede, anche se la lunga permanenza al Real ha reso il tedesco un beniamino della tifoseria madridista.