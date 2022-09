La Roma blinda il talento: rinnovo UFFICIALE fino al 2026

La Roma ha annunciato, tramite un comunicato ufficiale, il rinnovo del classe 2003 Cristian Volpato fino al 2026

La Roma si prepara alla gara di domani sera a San Siro contro l’Inter ma intanto porta avanti anche i progetti per il futuro.

La società giallorossa ha grandi ambizioni per il futuro, come si evince dal calciomercato estivo che ha condotto, con investimenti importanti per provare a vincere in Italia. La squadra di Mourinho ha alzato notevolmente il proprio livello, diventando competitiva in tutti i reparti. Intanto nella giornata di oggi è arrivata una notizia che dà continuità al progetto del club. La Roma ha blindato, infatti, uno dei suoi giovani di maggiore talento, rinnovando il suo contratto fino al 2026.

Roma, Volpato rinnova fino al 2026

Si tratta di Cristian Volpato, giovane centrocampista classe 2003 che ha già dimostrato di avere i colpi da grande giocatore. Di seguito il comunicato ufficiale della Roma sul rinnovo del calciatore di origini australiane: “AS Roma è lieta di annunciare che Cristian Volpato ha prolungato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2026“.

Tiago Pinto ha commentato il rinnovo del giovane trequartista: “Cristian è un ragazzo dotato di grande talento, che ha tutto per diventare un giocatore importante per la Roma. Con questo rinnovo di contratto ha dimostrato di credere nel nostro progetto tecnico e siamo convinti che la sua crescita possa proseguire nel migliore dei modi”.