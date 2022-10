La Juve saluta Di Maria: scambio in Spagna

Angel Di Maria pare destinato a salutare la Juventus l’anno prossimo: spunta la clamorosa ipotesi di scambio

5 presenze, 1 rete ed 1 assist e soli 219′ in campo. Gli infortuni e la recente squalifica hanno limitato pesantemente l’apporto di Angel Di Maria in maglia bianconera. L’argentino è parso spesso e volentieri nervoso in campo e l’ultimo episodio contro il Monza potrebbe essere una conferma sul fatto che il ‘Fideo’, che ha firmato il contratto con la ‘Vecchia Signora’ per una sola stagione, possa ben presto dire addio alla Juventus.

Non è quindi escluso che, già nel mese di gennaio, una ghiotta occasione sul futuro di Di Maria possa ingolosire la Juventus: l’argentino può entrare in uno scambio con il top club.

Di Maria se ne va a gennaio: scambio con il Barcellona

E all’orizzonte spunta un’intrigante suggestione che regalerebbe ad Allegri un rinforzo di peso, già a gennaio. I media spagnoli sottolineano come l’argentino rimanga una delle priorità per la squadra di Xavi che, già nei mesi scorsi, aveva spinto per la firma a zero di Di Maria. Adesso tutto potrebbe concretizzarsi. Per convincere la Juventus, il club di Joan Laporta metterebbe sul piatto il cartellino di Sergi Roberto, terzino destro e all’occorrenza centrocampista, anche lui in scadenza nel 2023. Uno scambio alla pari che permetterebbe ai bianconeri di portare a casa un rinforzo di esperienza internazionale, direttamente da Barcellona.

Non è escluso, dunque, che Di Maria possa trasferirsi in Catalogna già nelle prime settimane del 2023, con la Juventus pronta ad accogliere Sergi Roberto in un’operazione di scambio che accontenterebbe tutte le parti chiamate in causa. Sergi Roberto, in questa stagione, ha fatto fatica a trovare spazio con la maglia blaugrana.

Il 30enne di Reus ha collezionato 5 presenze con 1 gol ed 1 assist vincente, accumulando soltanto 144′ tra Liga e Champions League.