Lo prenota il Milan: ecco il nuovo trequartista

Il Milan non si ferma e guarda già al futuro: i rossoneri sono pronti a mettere a segno un altro colpo per il 2023

Il Milan è in questo momento impegnato nella insidiosa trasferta contro l’Empoli. I rossoneri, dopo aver ceduto il passo al Napoli di Spalletti nel big match di San Siro prima della sosta per le nazionali, non possono fare passi falsi se vogliono proseguire il cammino verso la seconda stella.

Il club di via Aldo Rossi ha tuttavia già in mente ben chiari i passi da percorrere in ottica calciomercato: Maldini e Massara hanno deciso in che zona del campo rimpolpare la rosa a disposizione di Pioli.

Maldini pesca in Serie A: arriva il gioiello

Ed il prossimo colpo potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A: i rossoneri, infatti, proprio in occasione della sfida di questa sera monitoreranno un profilo che piace e per il quale vi sarebbe già un piano ben definito. Si tratta di Nedim Bajrami, trequartista e centrocampista che sta facendo benissimo con la maglia dell’Empoli. Albanese di origini svizzere, classe 1999, Bajrami ha firmato con la società toscana nell’estate 2020 per circa 500mila euro. Adesso, però, il grande salto in quel di Milanello potrebbe effettivamente concretizzarsi.

Non a gennaio ma a giugno: la dirigenza meneghina opterebbe per l’acquisto nelle prime settimane del 2023, lasciando il giocatore ad Empoli fino a fine stagione. Costo dell’operazione che potrebbe aggirarsi intorno ai 10-12 milioni di euro: il trequartista è al momento sotto contratto fino al 30 giugno 2024.

Nell’attuale stagione Bajrami ha collezionato 8 presenze, con 443′ in campo agli ordini di Zanetti per il quale è diventato una pedina insostituibile. Il futuro può chiamarsi, dunque, Milan: a partire dall’estate, Bajrami potrebbe vestire la casacca dei campioni d’Italia.