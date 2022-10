Il Milan deve rassegnarsi, va gratis al Barcellona

Il Barcellona è pronta a replicare gli affari Asensio e Christensen: il Milan deve rassegnarsi va gratis al Camp Nou

Il Barcellona è pronta a prendere un altro calciatore gratis. Dopo gli affari Christensen e Kessie, i blaugrana studiano il grande ‘sgarbo’ e di mezzo potrebbe finirci nuovamente il Milan, oltre alla Juventus.

La situazione è abbastanza delineata e il nome non è certo una novità: si tratta di Marco Asensio, in scadenza dal Real Madrid e fuori dai piani di Ancelotti. Il suo addio a fine stagione sembra scontato e Juventus e Milan da tempo stanno provando a portarlo in Serie A. I loro piani potrebbero però infrangersi contro la potenza del Barcellona, pronto a soffiare il calciatore alla grande rivale di sempre.

Calciomercato Milan e Juventus, Asensio blaugrana ad una condizione

Stando a quanto riportato da ‘fichajes.net’, il Barcellona sarebbe la grande favorita per l’acquisto di Asensio gratis per la prossima stagione. Un affare che potrebbe essere già certificato se non fosse per una condizione che si deve verificare: l’addio di Dembele.

Stando al portale spagnolo, infatti, i blaugrana chiuderebbero l’arrivo di Asensio soltanto nel caso in cui l’esterno francese, ritrovato dopo un lungo tira e molla sul rinnovo, lasciasse il ‘Camp Nou’. Per le italiane quindi c’è ancora una speranza anche se il Barça resta la grande favorita per il 26enne.