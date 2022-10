Juventus, tegola per Allegri: non parte titolare

Tegola per la Juventus in vista della gara di Champions League: problema fisico per un attaccante

La Juventus è tornata alla vittoria in campionato contro il Bologna, ritrovando alcune certezze, come i gol di Vlahovic e Milik.

Adesso i bianconeri sono attesi anche a una risposta in Champions League e domani sera contro il Maccabi Haifa devono necessariamente conquistare i 3 punti, dopo le sconfitte con PSG e Benfica. Massimiliano Allegri, però, rischia di dover fare a meno di Arkadiusz Milik. Lo stesso Allegri ha parlato in conferenza stampa e ha spiegato le attuali condizioni dell’attaccante polacco: “Milik è in dubbio, domani lo porterò in panchina, gli altri stanno tutti bene. Nelle scelte di domani terrò conto anche della prossima gara contro il Milan”.

Affaticamento per Milik: tegola per la Juventus

Milik ha accusato un problema fisico nella rifinitura: per l’ex Napoli si tratterebbe di un affaticamento muscolare, ma è ancora da capire l’entità del problema. In base all’esito di un possibile test , il centravanti bianconero potrebbe essere comunque convocato per il match col Maccabi Haifa. Nella giornata di oggi Milik si è allenato in palestra, a differenza dei compagni di squadra che invece si sono allenati in campo, dove si è rivisto anche Federico Chiesa. Nella giornata di domani Allegri valuterà le sue condizioni ma è da escludere un suo impiego dal primo minuto.