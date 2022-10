Ten Hag stoppa tutto: Juventus e Roma possono piazzare il colpo

Il Manchester United cambia strategia: il calciomercato di Roma e Juventus può vivere una svolta improvvisa, ecco il colpo alla finestra

La sessione estiva di calciomercato ha ormai chiuso i battenti da oltre un mese ma i club di tutta Europa sono pronti a pianificare le prossime mosse in vista del 2023. Tra gennaio e giugno molto potrebbe cambiare e tra i club in primissimo piano vi è sicuramente il Manchester United, che non sta vivendo una stagione esaltante. L’approdo di ten Hag ha portato ad una volontà di ricostruire, con diversi cambiamenti previsti per l’anno prossimo.

Se il campo ha registrato nell’ultimo turno il netto 6-3 da parte del City nel derby di Manchester, in ottica mercato l’allenatore olandese pianifica una serie di cessioni a fine stagione: Juve e Roma alla finestra.

Addio United: Mourinho e la Juve fiutano il colpaccio

La rosa del Manchester United è destinata a cambiare radicalmente nei prossimi mesi. Erik ten Hag sa bene che per risollevare le sorti dei ‘Red Devils’ dovrà cambiare gran parte degli uomini attualmente a disposizione. In attesa di conoscere il destino di Cristiano Ronaldo, rimasto in panchina nell’ultimo turno, un altro nome che pare destinato ad andarsene è quello di Diogo Dalot. Il terzino portoghese, classe 1999, ha vestito nel 2020/21 la maglia del Milan prima di fare ritorno a Manchester. Adesso, però, la partenza dall’Old Trafford pare probabile. In scadenza il 30 giugno 2023 (lo United ha comunque un’opzione per trattenere per un altro anno il calciatore), il laterale che fino a questo momento ha collezionato 9 presenze potrebbe tuttavia non prolungare il contratto.

Ten Hag, infatti, avrebbe deciso di stoppare i discorsi per la permanenza di Dalot oltre il prossimo giugno ed è per questo che esistono diverse opzioni alla finestra. Roma e Juventus guardano con interesse all’ex rossonero che, per età e caratteristiche tecniche, farebbe comodo sia a Mourinho che ad Allegri.

Una possibilità ghiotta per le due big italiane: Diogo Dalot può fare ritorno in Serie A, nella prossima stagione.