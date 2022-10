Vlahovic spreca una grande chance, l’attaccante nel mirino dei social

Dusan Vlahovic nel mirino dei social dopo l’errore in Champions: l’attaccante fallisce un gol quasi fatto con il Maccabi Haifa

I social non perdonano Dusan Vlahovic: in molti puntano il dito contro l’attaccante della Juventus dopo l’errore nella prima frazione di gioco all’Allianz Stadium.

Clamoroso errore al 13′ di Juventus – Maccabi Haifa, prima del vantaggio bianconero firmato Rabiot. Un errore commesso da Dusan Vlahovic che pochi secondi prima si era visto negare il gol del vantaggio dall’estremo difensore avversario Cohen.

Vlahovic giustamente in soggezione a calciare missili contro una squadra Israeliana. Tranquillo Dusan, quelli verso la porta non fanno male a nessuno, puoi lanciarli. #JuveMaccabi #JUVMAC — _lallascat_ (@lallascat) October 5, 2022

Vlahovic è solo uno dei tanti overprezzati che tra 5 anni è alla Salernitana a tirare rigori.#JuveMaccabi — Leonardo Zannini (@LeonardoZanna) October 5, 2022

Al 13′ la squadra di Allegri riparte in velocità dopo un bel break a centrocampo: Kostic lavora un buon pallone e serve in area di rigore l’attaccante ex Fiorentina che calcia di prima intenzione col sinistro, senza però trovare la porta e con la palla a pochi millimetri dal palo alla sinistra dal portiere avversario.

Juventus – Maccabi, Vlahovic sbaglia: social scatenati

Tantissimi, nell’immediato, i commenti rivolti sui social all’attaccante bianconero, autore di un errore che – certamente – non rientra nelle sue corde.

Ovviamente se vlahovic si ricordasse di essere un giocatore di calcio — oprecht (@kangurfootball) October 5, 2022

Lo stesso Vlahovic pochi istanti prima dell’errore a porta quasi vuota si era fatto ipnotizzare da Cohen, bravo ad intervenire sulla conclusione del numero 9 bianconero servito deliziosamente da Cuadrado. Una negatività spazzata via dal gol di Rabiot per il vantaggio della Vecchia Signora all’Allianz Stadium.