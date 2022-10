Gratis all’Arsenal: così il big saluta la Serie A

Il calciomercato non dorme mai: l’Arsenal valuta il grande colpo a zero: adesso l’addio alla Serie A è praticamente ad un passo

Se il calcio giocato ha regalato soddisfazioni europee per Juventus ed Inter, reduci dai successi su Maccabi Haifa e Barcellona, è il calciomercato che rischia invece di deludere le aspettative di bianconeri e nerazzurri.

Secondo quanto viene riferito da ‘Footballinsider247.com’, le manovre in casa Arsenal per l’anno prossimo sono già in atto e, indirettamente, coinvolgeranno anche le big di Serie A.

Inter e Juve ko: firma con l’Arsenal

I ‘Gunners’ sarebbero infatti in primissima fila per un grande colpo in vista di giugno. Occhi in casa Manchester United dove i ‘Red Devils’ hanno in programma numerosi cambiamenti all’attuale rosa in mano ad Erik ten Hag. E tra i partenti pare esserci anche Marcus Rashford. Nonostante l’opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione oltre l’attuale scadenza, fissata al 30 giugno 2023, il club inglese non pare intenzionato a trattenere l’attaccante che in questa stagione ha comunque contribuito con 3 reti e 2 assist (in 7 presenze, 582′ in campo) a risollevare le sorti della squadra che al momento è sesta a -9 dai ‘Gunners’.

Ed è proprio l’Arsenal, dopo aver perso l’anno scorso Aubameyang e Lacazette, ad avere in mente Rashford per affiancare Gabriel Jesus. La valutazione della punta inglese supererebbe i 50 milioni di euro ma l’imminente scadenza può regalare il 24enne di Manchester a zero, dal prossimo luglio. Il fortissimo interesse dell’Arsenal può complicare irrimediabilmente le speranze delle big italiane, Juventus ed Inter su tutte, che hanno seguito a lungo Rashford per potenziare l’attacco.

Situazione dunque in divenire: Marcus Rashford, nell’estate 2023, potrebbe salutare il Manchester United per restare in Inghilterra: l’Arsenal nel suo futuro.