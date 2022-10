La Juventus ha scelto il post Bonucci: sorpasso al Real

Leonardo Bonucci si avvia sempre di più all’addio: il centrale bianconero è pronto a farsi da parte, idea top per il sostituto in casa Juventus

Dopo tanti anni da protagonista, seppur con la parentesi Milan, Leonardo Bonucci è sempre più vicino anche all’addio alla Juventus. Tanti successi tra la compagine bianconera e la Nazionale italiana per l’ormai esperto centrale originario di Viterbo.

Così la Juventus avrebbe in mente già un nome da top club: si tratta del giovanissimo difensore del Benfica, classe 2003, Antonio Silva, che sarebbe già nel mirino delle big d’Europa come il Real Madrid. Il club bianconero potrebbe così preparare l’assalto decisivo al talentuoso centrale portoghese che è stato lanciato subito da Roger Schmidt dopo l’infortunio di Morato. Subito ha riscosso tanto successo con prestazioni da urlo anche in Champions League, attirando sempre di più le big in giro per l’Europa.

Juventus, Antonio Silva il nome nuovo per la difesa

L’obiettivo della Juventus è quello di rinnovare la difesa bianconera dicendo addio a giocatori esperti, come Leonardo Bonucci. La società torinese continua a monitorare attentamente nuovi profili interessanti, come il giovane centrale del Benfica, che si sta mettendo in luce essendo soltanto un 2003. Antonio Silva risulta così un nome nuovo per la retroguardia della Juventus, che vuole tornare ad incidere anche in campo internazionale. Un’idea suggestiva in ottica futura per anticipare le altre big d’Europa, come il Real Madrid, sempre molto attivo sul fronte giovani in circolazione.