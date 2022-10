Caos Zaniolo, sentenza inappellabile: “Arroganza assurda”

Il ko contro il Betis Siviglia lascia tante scorie in casa Roma: protagonista in negativo Nicolò Zaniolo, scoppia la polemica sul fantasista giallorosso

Dopo tre giornate disputate nel gruppo C di Europa League, la Roma ha collezionato soltanto tre punti. Troppo poco per sperare di andare avanti nella competizione e, in tal senso, la prestazione contro il Betis non ha di certo lasciato sensazioni positive per la squadra allenata da Josè Mourinho.

Grande protagonista della serata, suo malgrado in negativo, è stato Nicolò Zaniolo. Il talento ex Inter ha commesso un fallaccio nei confronti di Alex Moreno che ha portato all’espulsione diretta di Zaniolo, dopo consultazione del direttore di gara con l’assistente.

Zaniolo, nervi tesi: “Lo spacciano per gioiello”

Un fallo di frustrazione che costerà caro alla Roma visto che in previsione del ritorno, sia il numero 22 che Pellegrini non saranno disponibili. Ecco perchè i tifosi giallorossi sono davvero infuriati con Zaniolo che ieri ha colpito anche una traversa. I sostenitori della Roma, sui social, si sono scatenati nei suoi confronti. Il giocatore, tra l’altro, è da mesi nel mirino delle critiche per il rinnovo che stenta ad arrivare: la Juventus in primo piano, alla finestra, per l’eventuale assalto. Una corte che a Zaniolo non sembra dispiacere: già in estate la tentazione bianconera è stata forte. Ma, dopo ieri sera, tutto può tornare in forte discussione: nervi tesi che hanno increspato ulteriormente i nervi nei confronti del fantasista.

“Lo dico dalla partita contro l’inter, Zaniolo fa male al calcio. Di un’antisportività e arroganza assurda, comportamenti bambineschi e da ragazzino frustrato”, scrive un tifoso che ci va giù pesante. “Zaniolo ha più ammonizioni che gol in Serie A“, twitta ironicamente un altro utente. “Zaniolo e le espulsioni, storia di un grande amore”, scrive un tifoso alludendo all’inno della Juventus, club che come detto è stato molto vicino all’acquisto del 22 romanista. “Zaniolo inutile e sopravvalutato“, scrive laconicamente un utente che pare ormai rassegnato agli atteggiamenti del gioiello giallorosso.

Ecco quindi che in ottica futura la Roma dovrà fare delle riflessioni sul suo talento, anche in ottica rinnovo: e non è detto che a giugno, di fronte ad una grande offerta, il club capitolino non decida di cedere alla tentazione di vendere Zaniolo i cui comportamenti non fanno felice parte della tifoseria. Ecco i messaggi dei tifosi:

Lo dico dalla partita contro l’inter, #Zaniolo fa male al calcio. Di un antisportività e arroganza assurda, comportamenti bambineschi e da ragazzino frustrato — stai tranzollo (@SelvaggiLuca) October 6, 2022

Zaniolo e Abraham sono un problema attualmente. È inutile cercare di evitare l’evidenza delle cose. Non segnano e non fanno assist — Andrea 💫 (@heavy_il) October 6, 2022

Mamma mia #Zaniolo, non imparerà mai e il suo grande talento resterà imprigionato in una testa che non è neanche lontanamente all’altezza. — Filippo Rivani (@Filoribs) October 6, 2022

C’ha un palmares fatto de crociati ed espulsioni ma ce lo vogliono spacciare per gioiello e salvatore della Nazionale. Poi dici perché non vai ai Mondiali.#Zaniolo — Massimiliano (@Max_883) October 6, 2022