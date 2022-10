CMNEWS | Rescissione immediata, Ribery si ritira: le ultime

La decisione è stata presa, Franck Ribery è pronto a dare l’addio al calcio giocato: rescissione con la Salernitana

Compirà 40 anni il prossimo 7 aprile ma Franck Ribery non spegnerà le candeline come calciatore della Salernitana. Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Calciomercatonews.com‘, infatti, il fantasista francese avrebbe deciso di rescindere il suo contratto con la Salernitana, immediatamente.

Gli acchiacchi si fanno sentire, il pesò dell’età anche. Il campione ex Bayern Monaco ha in questa stagione accumulato solo 2 presenze con i campani, una in Serie A l’altra in Coppa Italia, per un totale di 96′ in campo.

Salernitana, Ribery ha deciso: si ritira

Troppo poco per il campione francese che, inevitabilmente, ha deciso di appendere i suoi scarpini al chiodo. 632 presenze tra i professionisti, 151 gol e 224 assist: numeri impressionanti quelli che hanno caratterizzato la carriera di Ribery, che adesso potrebbe intraprendere un altro tipo di carriera.

Il classe ’83 potrebbe aggregarsi allo staff tecnico per poi, nei prossimi mesi, fare il corso di allenatore: il futuro di Ribery sarà ancora nel mondo del calcio, questo è praticamente certo.

Paolo Siotto