Dybala non basta: “La Roma è in confusione”

Paulo Dybala sta cercando di trascinare la Roma a suon di gol: prima contro l’Inter, poi contro il Betis, ma c’è qualcosa che non va

Novità interessanti in casa Roma. Prima la vittoria scoppiettante contro l’Inter in campionato, poi la sconfitta contro il Betis. La compagine giallorossa non riesce ad essere costante nel rendimento alternando vittorie e sconfitte.

Così lo storico giornalista, Mario Mattioli, ha rivelato ai microfoni di Radio Radio il suo punto di vista sulla Roma: “Ci sono iniziative di classe individuale di Dybala, che conferma tutta la sua bravura, ma non c’è altro”. Poi ha aggiunto: “Nella Roma non si capisce chi debba fare cosa, come e quando, vedo tanta confusione in una squadra che fatica a essere tale e non è quasi mai convincente. La delusione di ieri sera deriva dalla mancanza di idee in campo. Non si capisce poi cosa sia successo ad Abraham, che ultimamente sembra un altro giocatore”.

Roma, Dybala la ciliegina: ora la scossa Mourinho

Ora serve un cambio di registro per quanto riguarda la compagine giallorossa per puntare alle prime posizioni della classifica. La Roma vuole ambire al massimo per essere protagonista tra Serie A ed Europa per cercare così di raggiungere i vari obiettivi prefissati. C’è bisogno di una scossa per quanto riguarda i capitolini per continuare il processo di maturità che è iniziato sotto la gestione dell’allenatore portoghese, Josè Mourinho, per cercare così di essere un punto di riferimento in Italia e in Europa.