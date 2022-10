Flop Juventus, l’attacco è durissimo: “Fa una follia”

La Juventus crolla a San Siro contro il Milan e piovono le polemiche sulla prestazione bianconera: un big di Allegri viene demolito

Saranno settimane caldissime, in casa Juventus, per quanto riguarda il prosieguo dell’attuale progetto tecnico. Dopo il ko contro il Milan tornano con prepotenza le polemiche intorno al nome di Massimiliano Allegri ma non solo.

Al centro di un attacco senza sconti è finito Leonardo Bonucci. Il leader bianconero è stato tra i peggiori in campo contro i campioni d’Italia.

Bonucci delude: “Un difensore morto”

Il direttore di ‘Telelombardia’ Fabio Ravezzani ha lanciato un durissimo messaggio su Twitter che coinvolge in primissimo piano la Juventus ed uno dei suoi leader. Fari puntati su Leonardo Bonucci, dopo una prestazione decisamente non all’altezza dell’ex centrale del Bari contro i campioni d’Italia. Il giornalista non le manda a dire e attacca apertamente il difensore romano, tra i peggiori in campo nel big match di San Siro. “Ho rivisto con attenzione il raddoppio del Milan. Bravissimo Diaz, ma Bonucci fa una cosa folle“.

Ravezzani si concentra sul centrale e leader della Juventus, reo di aver sbagliato sul gol del raddoppio della squadra di Stefano Pioli. “Prima scappa verso la porta per accompagnare giustamente lo spagnolo lanciato. Poi, d’improvviso, si ferma: a quel punto è un difensore morto. E nemmeno tenta il fallo. Incredibile”.

Un durissimo colpo per il centrale della Juventus che, insieme ai compagni, è chiamato ad un’immediata reazione già contro il Maccabi Haifa in Champions League.