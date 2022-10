HIGHLIGHTS Torino -Empoli 1-1: Lukic la riacciuffa al novantesimo

Finisce in parità il match tra Torino ed Empoli: Lukic risponde a Destro all’ultimo respiro

Un goal per parte nella partita tra Torino ed Empoli chiude la partita con i toscani sicuramente più soddisfatti dei padroni di casa. Infatti i granata, in caso di vittoria, avrebbero potuto raggiungere i cugini della Juventus, usciti sconfitti ieri contro il Milan.

Al primo minuto c’è la prima occasione per il Torino, quando Ola Aina getta al vento una buona occasione tentando un tiro poco fuori dall’area di rigore dell’Empoli. Non c’è tempo di riordinare le idee che Sanabria vive attimi di preoccupazione, infatti l’arbitro Fourneau al minuto 11 converte la sanzione nei suoi confronti da cartellino rosso, a giallo. Il VAR ha un gran da fare durante il primo tempo, perché al 27′ il Torino va in goal con Miranchuk, ma servono 2 minuti all’arbitro per annullare la segnatura a causa di un fuorigioco dell’attaccante. Al 44′ è Sanabria ad andare in goal, ma anche qui la sfortuna sembra perseguitare i granata, che si vedono annullare un altra rete per offside. Il primo tempo termina sullo 0-0 con un Torino che avrebbe meritato certamente di più.

La seconda frazione di gioco vede un Empoli più concreto e concentrato, infatti al minuto 49 è Mattia Destro che la butta dentro in rovesciata. Il Torino cerca di riagguantare il pareggio immediatamente, ma al 52′ Ola Aina prende male la mira sul suo colpo di testa che si esaurisce sul fondo. Due minuti dopo Mattia Destro va nuovamente in goal e stavolta tocca a lui vedere il suo goal annullato. Da qui in poi l’Empoli cerca di mantenere il risultato seguendo le direttive di Zanetti e chiudendosi, come plausibile. Sembra veramente finita la partita, quando al 90′ è Lukic a raggiungere il pareggio per i padroni di casa, che tuttavia escono insoddisfatti dal campo.

Torino-Empoli: tabellino, classifica e highlights

EMPOLI – TORINO 1-1

49′ Destro (E), 90′ Lukic (T)

La classifica: Napoli 20, Atalanta 20, Milan 20, Udinese 19, Lazio 17, Rona 16, Inter 15, Juventus 13, Sassuolo 12, Torino 11, Fiorentina 9, Spezia 8, Empoli 8, Lecce 7, Salernitana 7, Monza 7, Bologna 7, Verona 5, Cremonese 3, Sampdoria 3 .