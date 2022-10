“Sono gay”: bufera social su Casillas, ecco cosa è successo

Il tweet scherzoso apparso sul profilo dell’ex portiere del Real Madrid e della nazionale spagnola, ha suscitato molto clamore sul web.

Un tweet scherzoso apparso sul profilo social dell’ex portiere del Real Madrid, ha suscitato molto clamore nel popolo di twitter. Il tweet è finito subito in tendenza nel social, prima di essere rimosso dall’ex portiere spagnolo. I fan si sono scatenati sotto il profilo social del portiere, con commenti di vario tipo.

Il portiere ha voluto scherzare un pò dopo le numerose indiscrezioni sui presunti flirt che lo vedono protagonista. I commenti sono stati di vario tipo, creando una vera e propria bufera social.

Ecco alcuni tweet che riguardano la questione Casillas. Molte persone non hanno preso molto bene questo tweet scherzoso, definendolo di cattivo gusto. Ecco alcuni tweet

If Iker Casillas actually came out, it's pathetic if people are trolling him for being hus own self. #casillas #puyol

— IndieFootballPodcast (@indie_football_) October 9, 2022