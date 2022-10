HIGHLIGHTS Poker del Napoli contro la Cremonese: 1-4 blindato allo scadere

I partenopei consolidano il primato in classifica con una prestazione degna da capolista, ma onore agli sconfitti che hanno mostrato segnali importanti in chiave salvezza

Ancora una vittoria per il Napoli di Spalletti in una trasferta tutt’altro che semplice sia sulla carta che sul campo: la Cremonese non vuole restare relegata nella zona bassa della classifica e lo dimostra coi denti, non tutto è da buttare.

Sin dalle prime battute della partita entrambe le compagini mostrano un calcio frizzante e ricco di spunti positivi. La prima rete della partita giunge al 24′ su rigore segnato da Politano, in seguito alla percussione di Kvaratshkelia atterrato in area da Bianchetti. Non può nulla Radu. Bene Zanimacchia e Valeri in due pericolose circostanze pro padroni di casa, ma è un nulla di fatto.

La rete del pareggio giunge rapida appena due minuti dopo l’inizio del secondo tempo, quando Dessers spizzica il tiro di Ascacibar che beffa Meret. I partenopei continuano a controllare il gioco lasciando ogni tanto qualche chance agli avversari per colpire, ma quell’1-1 è un punteggio che sta stretto agli uomini di Spalletti. Ecco che al 76′ c’è la rete di Simeone di testa, su crossa dalla sinistra ad opera di Mario Rui. La rimonta per la Cremonese diventa impossibile quando proprio nei minuti finali della partita, in pieno recupero e nel giro di appena 120 secondi, il Napoli cala tris e poker con Lozano in contropiede e Olivera su assist di Di Lorenzo. La partita termina dunque sul punteggio di 1-4.

Cremonese-Napoli 1-4: tabellino, classifica e highlights

CREMONESE-NAPOLI 1-4

26′ Politano (rig.), 47′ Dessers, 76′ Simeone, 90’+3′ Lozano, 90’+5′ Olivera

Classifica: Napoli 23, Atalanta 21, Milan 20, Udinese 20, Lazio 17, Roma 16, Inter 15, Juventus 13, Sassuolo 12, Torino 11, Monza 10, Salernitana 10, Fiorentina 9, Spezia 8, Empoli 8, Lecce 7, Bologna 7, Verona 5, Cremonese 3, Sampdoria 3.

