HIGHLIGHTS Salernitana-Verona 2-1: Dia in pieno recupero regala tra punti ai granata

All’Arechi di Salerno i padroni di casa ottengono un’importante vittoria in pieno recupero: nel convuslo finale, espulso uno per parte

I ragazzi di Davide Nicola, dopo gli ultimi risultati negativi, tornano a vincere e lo fanno in pieno ‘stile’ Salernitana: in pieno recupero, per non far mancare mai ai propri tifosi un’emozione supplementare. All’Arechi finisce 2-1 contro un Verona che aveva reagito bene al vantaggio dei locali firmato Piatek al 18′.

La formazione scaligera aveva agguantato il pari al 56′ con Depaoli, ma proprio in pieno recupero, al 94′, è arrivata la rete di Dia a regalare ai granata tre punti d’oro. Nel concitato finale, al 98′, espulsi Radovanovic tra i locali e Ceccherini tra i gialloblù.

Salernitana-Verona 2-1: tabellino, classifica e highlights

SALERNITANA-VERONA 2-1

18′ Piatek, 56′ Depaoli, 94′ Dia

La classifica: Atalanta 21, Napoli 20, Milan 20, Udinese 20, Lazio 17, Roma 16, Inter 15, Juventus 13, Sassuolo 12, Torino 11, Monza 10, Salernitana 10, Fiorentina 9, Spezia 8, Empoli 8, Lecce 7, Bologna 7, Verona 5, Cremonese 3, Sampdoria 3 .

