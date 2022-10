Allegri trema: Rabiot firma a parametro zero

Allegri adesso trema: Rabiot può firmare con la big europea a parametro zero. Tutti i dettagli

“Mi sento importante, ma lo siamo tutti qui alla Juve. In questo momento sto bene in campo e mi sento bene fisicamente”.

“Sto cercando di trascinare la squadra e di fare le cose al 100% per aiutare il più possibile i miei compagni. Futuro? Adesso non lo so. In questo momento ci sono altre cose a cui pensare. Io sono concentrato sul campo e aiutare la squadra per uscire da questo periodo difficile. Poi vedremo cosa succederà”. In conferenza stampa, al fianco di Massimiliano Allegri, Adrien Rabiot si è espresso così sul suo momento personale e sulla questione rinnovo. Il centrocampista francese è stato tra i migliori nelle ultime apparizioni della Juventus ed è sempre più irrinunciabile per Allegri. Sul prolungamento, però, non ci sono ancora novità: l’ex PSG è in scadenza di contratto a giugno e fa già gola a diverse big europee.

Calciomercato Juventus, anche Conte e Paratici sulle tracce di Rabiot

Per Rabiot è già avanzata l’ipotesi di un ritorno al Paris Saint-Germain in caso di mancato rinnovo con la Juventus. Come noto, il francese in estate è stato anche vicino al Manchester United. Le big, insomma, sono alla finestra e potrebbe bussare alla porta della mamma-agente anche Fabio Paratici, colui che ha portato il centrocampista in bianconero. Anche Conte e l’ex dirigente della Juve monitorano con grande attenzione la situazione di Rabiot, pronti ad affondare il colpo per la sua firma a parametro zero. La Juventus è avvisata.