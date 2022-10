HIGHLIGHTS Fiorentina-Lazio 0-4: i biancocelesti calano il poker

Bella affermazione dell’undici di Sarri, che vola al terzo posto: Vecino e Zaccagni puniscono una Fiorentina sterile in avanti

E sono quattro. Come i gol rifilati alla Fiorentina. Come le vittorie consecutive in campionato. Ma anche come le gare consecutive senza subire gol. Magari non esprimendo un gioco particolarmente spettacolare, la Lazio di Maurizio Sarri per una sera cambia pelle e si trasforma in una squadra che più cinica non si può. Al ‘Franchi’ i biancocelesti si impongono per 4-0 al termine di una gara condotta per larghi tratti dalla Fiorentina, che però non è mai riuscita a concretizzare in gol la grande mole di gioco prodotta.

L’avvio dei Viola è dirompente, ma già dopo 11′ è Vecino – l’ex di giornata – a punire i toscani con uno stacco di testa su cross di Zaccagni. La Fiorentina reagisce e si riversa in avanti, ma è ancora la Lazio a colpire con lo stesso ex Verona, migliore in campo, che insacca su assist – il sesto stagionale in campionato – di Milinkovic-Savic. L’undici di Italiano continua a produrre azioni da gol e potenziali occasioni per trafiggere Provedel, ma l’imprecisione dei suoi avanti appare chiara in tutta la sua evidenza. Fino al 70′ la Fiorentina ci crede anche, ma poi si spegne. Puntuale, al minuto 85, arriva il sigillo del subentrato Luis Alberto, seguito a ruota da Ciro Immobile, che timbra il cartellino per il definitivo 4-0 nel tripudio dei tifosi ospiti al seguito.

Fiorentina-Lazio 0-4: tabellino, classifica e highlights

FIORENTINA-LAZIO 0-4

11′ Vecino, 25′ Zaccagni, 85′ Luis Alberto, 91′ Immobile

CLASSIFICA: Napoli 23, Atalanta 21, Milan 20, Udinese 20, Lazio 20, Roma 19, Inter 15, Juventus 13, Sassuolo 12, Torino 11, Monza 10, Salernitana 10, Fiorentina 9, Spezia 8, Empoli 8, Lecce 7, Bologna 7, Verona 5, Cremonese 3, Sampdoria 3.

