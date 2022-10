Barcellona-Inter, i tifosi non ci credono: “Mai vista una roba del genere”

Clamoroso episodio al 17′ di Barcellona-Inter: dopo la traversa di Dzeko la palla arriva sui piedi de Vrij. Ecco cosa è successo

Una buona Inter, almeno per i primi 35′, deve inchinarsi al Barcellona che al 40′ è passato in vantaggio con Ousmane Dembelé dopo un’ottima azione sulla fascia destra, orchestrata da Raphinha e poi rifinita da Sergi Roberto per l’attaccante transalpino. Al 17′ però, c’è stato un episodio che avrebbe potuto cambiare l’esito del match.

Una strepitosa punizione calciata da Calhanoglu ha trovato Edin Dzeko in area blaugrana: la palla colpisce il legno, poi De Vrij, lasciato clamorosamente solo, ha lisciato la palla a poco più di 3 metri dalla porta, sprecando la palla del possibile vantaggio nerazzurro. Inevitabilmente, sui social, gli utenti hanno commentato con amarezza, ironia o rabbia – a seconda della fede calcistica – l’accaduto.

De Vrij, che liscio clamoroso! Social impietosi

Imbarazzante #DeVrij che razza di brocco in 34 anni di vita mai visto una cosa del genre che sega clamorosa #BarcaInter —  Paradise Ebbasta  (@ParadiseEbbasta) October 12, 2022

Ma che maestro #DeVrij😂😂😂😂😂😂 #BarcaInter pic.twitter.com/iWGshwbSA0

— Joseph McCarthy (@NLeonesio) October 12, 2022

Buon primo tempo#Devrij non ti dico nulla però non puoi lasciarla, eri a porta libera!

Sul goal #Mikitharyan non segue ľuomo e prendiamo il goal per il resto oltre al #lauti e miki bene.

Più coraggio e crederci.

DALE #INTER DALE🔵⚫️#BarcelonaInter — Federico Andolfi (@FederAndo25) October 12, 2022