Marotta tenta il blitz, 40 milioni più scambio per il pilastro di Spalletti

L’Inter inizia a cercare rinforzi e mette nel mirino il pilastro di Spalletti: i nerazzurri offrono 40 milioni più una contropartita

Una grande fetta della qualificazione agli ottavi di Champions League l’Inter se la gioca nel match di quest’oggi contro il Barcellona al Camp Nou. Vincendo nuovamente contro gli spagnoli i nerazzurri sarebbero certi del passaggio del turno, scacciando via la crisi di risultati di inizio stagione.

Nel frattempo la società nerazzurra continua a lavorare per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi, che in primis avrebbe bisogno di fisicità a centrocampo. Così Marotta potrebbe spostare il mirino in casa Napoli, tentando di mettere a segno un colpaccio con un’offerta da 40 milioni più una contropartita.

Calciomercato Inter, 40 milioni più Gagliardini per Anguissa: la risposta di De Laurentiis

In questo inizio di stagione il Napoli sembra essere inarrestabile. Tre vittorie su tre in Champions League e testa della classifica in solitaria in Serie A al momento. Tra i giocatori che si stanno mettendo in evidenza c’è il centrocampista Anguissa, che domina il centrocampo partenopeo.

Sulle sue tracce potrebbe però inserirsi l’Inter, che a centrocampo avrebbe bisogno di rinforzi con una cerca fisicità. Per strappare al Napolil il centrocampista camerunense i nerazzurri potrebbero mettere sul piato un’offerta da 40 milioni più il cartellino di Roberto Gagliardini. Rifiuto secco della società napoletana che si tiene stretta il proprio muro a centrocampo.