Simeone non sposta il mirino dall’Inter: scambio per Gosens

L’Atletico Madrid di Simeone continua a guardare in casa Inter per acqusitare rinforzi: scambio per arrivare a Gosens

Inter che continua ad avere alti e bassi, ma la vittoria contro il Barcellona potrebbe aver dato la spinta giusta per ripartire, come si è visto a Sassuolo. Domani poi ci sarà il ritorno contro gli spagnoli che potrebbe definitivamente scacciare via la crisi. Nel frattempo l’Inter continua a rimanere nel mirino di Diego Simeone.

L’Atletico Madrid infatti continua a cercare rinforzi tra le fila nerazzurre e sembrerebbe pronto a offrire alla società interista uno scambio per arrivare a Robin Gosens.

Scambio Gosens-Lemar proposto dall’Atletico Madrid: l’Inter ha altri piani

L’avventura di Robin Gosens all’Inter non è partita nel migliore dei modi. Oltre a diversi problemi fisici l’esterno tedesco sembra non essere lo stesso giocatore esplosivo e inarrestabile che era nell’Atalanta. A mettere gli occhi su di lui però questa volta potrebbe essere l’Atletico Madrid di Simeone, che osserva spesso con interesse i talenti nerazzurri.

Per arrivare a Gosens l’Atletico Madrid potrebbe offrire lo scambio con Thomas Lemar, trequartista che con i ‘Colchoneros’ sarebbe retrocesso nelle gerarchie diventando una seconda scelta per Simeone. I piani dell’Inter per Gosens però sarebbero diversi, visto che i nerazzurri vorrebbero monetizzare l’uscita del tedesco con 20 milioni di euro. Dunque per ora nulla da fare per l’Atletico.