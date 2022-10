Juventus, all-in per Milinkovic: contropartite choc per Sarri

La Juventus fa all-in per Milinkovic-Savic e offre alla Lazio due contropartite per convincere Lotito

La Juventus è sempre più in difficoltà e in campionato è molto distante dalla vetta della classifica. Alcuni dei nuovi acquisti non stanno rendendo come ci si aspettava, due su tutti Bremer e Paredes che sembrano ancora poco integrati all’interno del sistema di gioco di Allegri.

I bianconeri sono già alla ricerca di nuovi rinforzi a centrocampo, in attesa della guarigione di Paul Pogba, e il sogno rimane Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio è sempre più dominante in Serie A. Dopo la doppia cifra di gol e assist nella scorsa stagione, quest’anno sembra già intenzionato a ripetersi, se non addirittura a superarsi: sono già 3 i gol in campionato e addirittura 7 gli assist. Il serbo è uno dei migliori centrocampista in Europa per rendimento e la Juventus sembra disposta a tutto per portarlo a Torino.

La Juve fa all-in per Milinkovic: Fagioli + Locatelli

La Juventus vorrebbe tentare l’assalto a Milinkovic-Savic già a gennaio per regalare un altro super colpo invernale ad Allegri, come è stato nella scorsa sessione di gennaio quando è arrivato Vlahovic. La Lazio è molto ferma sulla sua posizione e non è intenzionata a fare sconti ma la ‘Vecchia Signora’ ha in mente una mossa per cercare di convincere Lotito.

La Juve, infatti, metterebbe sul piatto, oltre ad una parte economica, anche i cartellini di Manuel Locatelli e Nicolò Fagioli. Due centrocampisti giovani e di grande talento che potrebbero far molto comodo a Maurizio Sarri. Perdere il serbo a gennaio, però, è un rischio che i bianco celesti difficilmente saranno disposti a correre.