Lasciano subito la Juve: doppio addio a gennaio

Due bianconeri in uscita in vista del calciomercato invernale. Possibile affare in Serie A, tutti i dettagli

“Rientriamo e fino al derby restiamo alla Continassa. È un atto verso la società, i tifosi, verso noi stessi. Non è una questione tecnica e tattica, ma di cuore e passione. Giochiamo troppo di singolo, non di squadra”.

Massimiliano Allegri non molla e, dopo la conferma da parte di Agnelli, ha annunciato il ritiro della Juve fino al derby di sabato. Allontanata anche l’ipotesi dimissioni: “Assolutamente no, non ci ho mai pensato. La sfida se si fa più difficile è ancora più bella. Deve entrare nella testa di tutti, serve uscirne con coraggio, voglia e attenzione”. Ieri il tecnico bianconero si è affidato ai giocatori più esperti, escludendo nuovamente la cosiddetta Next Gen, da Miretti e Fagioli a Gatti, a cui è stato preferito Rugani. I giovani talenti bianconeri stanno faticando a trovare spazio e continuità, compreso Soule che ad Haifa è stata la mossa disperata di Allegri. Due di loro potrebbero partire in prestito a gennaio.

Calciomercato Juve, Gatti e Fagioli in prestito

Come noto, la Cremonese ha provato a riportare Fagioli in Lombardia dopo la promozione in Serie A. Un nuovo tentativo sarà sicuramente fatto a gennaio per riavere il centrocampista in prestito. Ma non solo. La società, infatti, potrebbe sondare anche Federico Gatti, che ha bisogno di esperienza e continuità nella massima serie dopo il salto da Frosinone a Torino. La Cremonese è alla finestra.