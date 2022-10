Gratis da Conte: lo sgarbo a Juventus e Inter è servito

Mister Antonio Conte e Fabio Paratici potrebbero portare al Tottenham un calciatore in forza alla Juventus a parametro zero: Inter spiazzata

L’Inter rivede finalmente la luce. Dopo il periodo di crisi attraversato nelle ultime settimane, i nerazzurri di Simone Inzaghi continuano a mettere in mostra segnali di ripresa assolutamente incoraggianti. La sosta, almeno per adesso, si è rivelata un vero e proprio toccasana, con Lautaro e compagni che – tolta la sconfitta contro la Roma – hanno messo a referto due successi e un pareggio. Risultati molto significativi, soprattutto per quanto concerne la Champions League.

Sembrava quasi insormontabile l’ostacolo Barcellona, invece la ‘Beneamata’ è andata ben oltre le aspettative e ora la qualificazione agli ottavi di finale è davvero ad un passo. Al contrario, la Juventus è ancora pienamente immersa nel buio più totale. L’ennesima disfatta per mano del Maccabi Haifa (letteralmente dominante nel primo tempo) ha spinto il presidente Andrea Agnelli a metterci la faccia pubblicamente, ammettendo di provare “vergogna” e scusandosi con i propri tifosi.

Allo stesso tempo, però, è arrivata anche la conferma da parte del patron di Massimiliano Allegri, il quale mantiene ancora salda la sua posizione. Anche se, ovviamente, non è da comunque da escludere del tutto un eventuale ribaltone in panchina, nel caso in cui la situazione non dovesse migliorare. Una delle pedine più deludenti, di nuovo fra i peggiori martedì, è sicuramente Juan Cuadrado. Il terzino colombiano appare ormai in netto calo rispetto a quanto fatto vedere nei suoi anni migliori. L’ex Fiorentina, di conseguenza, va monitorato pure in chiave calciomercato.

Calciomercato Juventus e Inter, Cuadrado può andare da Conte a zero

Il rinnovo con la Juventus – contratto in scadenza giugno 2023 – adesso è complicato, anche perché si registrano delle frizioni con Allegri. Se lasciasse la ‘Vecchia Signora’, dove proseguirebbe la carriera del classe ’88 (34 anni)? Gli ex Antonio Conte e Fabio Paratici potrebbero decidere di portarlo al Tottenham. A parametro zero sarebbe un affare interessante, che infatti stuzzica pure la fantasia di Giuseppe Marotta. L’amministratore delegato dell’Inter non disdegnerebbe l’acquisto di Cuadrado a determinate condizioni, ma gli ‘Spurs’ rappresenterebbero di certo un avversario difficile da battere. Attenzione, dunque, al possibile doppio sgarbo di Conte.