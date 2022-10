Futuro alla Lazio in bilico: la verità dell’agente di Milinkovic-Savic

Sergej Milinkovic-Savic dovrà prendere una decisione in vista del suo futuro vista la situazione contrattuale: parla l’agente

Milinkovic-Savic continua ad entusiasmare tutti a suon di gol ed assist vincenti con la maglia della Lazio. Il suo futuro resta in bilico con la Juventus sempre molto interessata al forte centrocampista serbo.

Nelle ultime ore il centrocampista serbo è stato accostato già alla Juventus in vista di gennaio, ma lo stesso agente del giocatore, Mateja Kezman, ha rivelato ai microfoni de “Il Corriere dello Sport” il loro punto di vista: “Non penso sia ora il momento di discutere del prezzo e del trasferimento di Sergej. Dopo il Mondiale parleremo con la Lazio, che al momento è al top”.

Successivamente ha aggiunto dettagli importanti: “Milinkovic ha solo 18 mesi di contratto e, come ho detto, dopo la Coppa del Mondo sarà il momento di discutere prima con il presidente. Devo prima pensare all’interesse del giocatore”.

Juventus, futuro Milinkovic-Savic da decifrare

Così ci potrebbe essere anche la possibilità di un braccio di ferro per quanto riguarda il rinnovo del centrocampista serbo con lo spettro del parametro zero, braccio di ferro per rinnovo. Il suo entourage potrebbe anche accettare di andare in scadenza se Lotito non dovesse accontentarlo con l’ingaggio o se dovesse respingere un’offerta importante per Milinkovic-Savic.