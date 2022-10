Rottura totale con Simeone: ora può lasciare l’Atletico

I più grandi top club europei pensano già al mercato che verrà, non solo per quanto riguarda le entrate ma anche per le uscite che potrebbero portare soldi importanti da reinvestire.

I grandi club europei sono già concentrati sul mercato che aprirà a Gennaio. Non solo per quanto riguarda possibili acquisti per rinforzare le proprie rose, ma anche per le cessioni che potrebbero portare un bel tesoretto da poter reinvestire. Un club che potrebbe perdere uno dei suoi gioielli è l’Atletico Madrid, che dovrà cercare di trovare una soluzione per non intaccare il clima dello spogliatoio.

Stiamo ovviamente parlando del portoghese Joao Felix. Stando a quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, l’attaccante avrebbe perso la pazienza con il tecnico Simeone. L’episodio che ha scaturito la rabbia del portoghese, sarebbe il mancato utilizzo nell’ultima gara di Champions League contro il Brugge al Wanda Metropolitano, quando il mister argentino lo ha fatto scaldare per tre volte senza mandarlo in campo.

Joao Felix vuole lasciare l’Atletico: a gennaio può partire

Sempre il quotidiano portoghese parla di un Joao Felix che avrebbe chiesto la cessione alla riapertura del mercato invernale. I problemi tra il forte attaccante e il tecnico vanno avanti dalla stagione 2020-2021, quando Felix giocò parecchi mesi con alcuni problemi fisici. Questa situazione rischia di creare non pochi problemi al club, motivo per cui va trovata una soluzione alla svelta. Di certo i club interessati al ragazzo classe 1999 non mancano, ma dovranno fare i conti con la richiesta del club di Madrid per il suo cartellino.

Ricordiamo che i colchoneros lo acquistarono dal Benfica nel 2019 pagando la clausola rescissoria di circa 120 milioni di euro. Dopo un investimento cosi importante solo tre anni fa, il club non intende fare grandissimi sconti alle pretendenti che sono in attesa di ulteriori sviluppi in questa vicenda. In passato il portoghese fu accostato anche alla Juventus e chissà se vista la situazione, il club bianconero possa provare a chiedere nuovamente informazioni. Al momento l’unica cosa certa è che l’avventura di Joao Felix all’Atletico Madrid sembra arrivata ai titoli di coda.