La Juve approfitta del caos: sfogo e arrivo a gennaio

Dopo il match perso arriva un duro sfogo del giocatore. La Juventus potrebbe approfittarne e mettere a segno il colpo a gennaio

Vive uno dei peggiori momenti degli ultimi decenni la Juventus, con risultati deludenti sia in campionato che in Champions League, dove ormai la qualificazione non è più alla portata. I bianconeri in un momento così difficile hanno deciso di dare fiducia ad Allegri, almeno fino alla pausa per il Mondiale. Così si inizia già a pensare ai possibili rinforzi per gennaio.

In particolare la Juventus potrebbe approfittare di un’altra situazione difficile in un altro club per aggiungere qualità ed esperienza al proprio centrocampo. Possibile assalto già a gennaio.

Calciomercato Juventus, duro sfogo di Busquets: i bianconeri ci provano a gennaio

Il futuro di Sergio Busquets potrebbe cambiare improvvisamente. Il capitano del Barcellona, come riportato da ‘El Mundo Deportivo, dopo la sconfitta contro l’Inter ha dichiarato: “Sembra che quando ci segnano un gol, sia il caos. Questo è stato un vantaggio per loro, che non siamo stati precisi o ben posizionati tatticamente”. Uno sfogo di cui potrebbe approfittare la Juventus.

Infatti i bianconeri potrebbero tentare a gennaio di portare a Torino il centrocampista spagnolo con un contratto da 18 mesi. Busquets sarebbe una grande occasione per Massimiliano Allegri, che vorrebbe maggiore esperienza e fisicità a centrocampo.