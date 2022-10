Barella da impazzire: il top club è pronto all’assalto

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter di Simone Inzaghi, sarebbe finito anche nel mirino del Manchester United di Ten Hag: le ultimissime notizie di calciomercato sul campionato di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, nella serata di mercoledì contro il Barcellona di Xavi, ha messo in campo una prestazione di grandissima personalità, carattere e qualità.

I nerazzurri, oltre a non avere troppe difficoltà difensive con i blaugrana, nonostante i tre gol presi, sono stati bravissimi e attentissimi in fase offensiva, dove hanno realmente stupito. La gara disputata da Lautaro Martinez, i gol di Gosens e Barella, la protezione di palla di Dzeko e molto altro hanno contribuito ad un risultato storico per la Beneamata di Simone Inzaghi che ora vede davvero l’obiettivo qualificazione, traguardo che sembrava un vero e proprio miraggio fino a qualche settimana fa quando arrivava il ko in casa contro il Bayern Monaco di Nagelsmann. Da quella partita alla sfida del Camp Nou sembra essere cambiato tutto e nel match catalano è stato decisivo il gol del momentaneo pareggio firmato da Nicolò Barella, centrocampista italiano che sembra essere finalmente rinato dopo un periodo non particolarmente esaltante.

Calciomercato Inter, Barella stupisce: occhio agli interessi dall’estero

Nicolò Barella, che ha firmato il suo rinnovo di contratto durante la scorsa stagione, ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 70 milioni di euro. L’ex giocatore del Cagliari potrebbe davvero diventare una bandiera dell’Inter, ma attenzione all’interesse di diversi top club esteri. Nei mesi scorsi si è parlato molto del Real Madrid di Ancelotti e del Liverpool di Klopp, ma occhio anche al possibile inserimento del Manchester United di Ten Hag. I Red Devils stanno rivoluzionando il centrocampo e Barella potrebbe essere il tassello mancante nella mediana della squadra inglese.