Juve in ritiro, cala il gelo: interviene Elkann

Nervi tesi in casa Juventus, dopo il ko contro il Maccabi Haifa: Allegri porta la squadra in ritiro, cala il gelo

La Juventus vive settimane di una delicatezza estrema. Il campo parla di una classifica deficitaria in Serie A, mentre la Champions League ha recentemente riservato il clamoroso ko in casa del Maccabi Haifa che può aver seriamente compromesso le possibilità bianconere per il passaggio del turno agli ottavi di finale.

Ma, adesso, tutto è focalizzato sulla prossima gara di campionato. Il derby della Mole contro il Torino dirà molto sul prosieguo stagionale della ‘Vecchia Signora’, oltre al destino già traballante di Massimiliano Allegri contestatissimo dalla tifoseria e non solo.

Crisi Juventus: la mossa di John Elkann

Nella giornata di ieri la squadra si è ritrovata per iniziare il mini-ritiro in vista della sfida con il Torino. La speranza è di ritrovare la giusta concentrazione per provare a tornare subito alla vittoria. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, però, tra tecnico e squadra sarebbe calato il gelo. I giocatori, quasi tutti, non avrebbero gradito la decisione di Allegri, considerata una vera e propria punizione. Nel mirino, inoltre, le sedute d’allenamento considerate tutt’altro che moderne e idonee. Ecco perchè qualcosa, nell’immediato, potrebbe cambiare.

Attenzione alle possibili mosse di John Elkann che, come viene riferito da ‘Il Corriere dello Sport‘, potrebbe agire per provare a invertire il trend negativo. Exor, infatti, negli ultimi due anni ha iniettato nelle casse bianconere ben 700 milioni di euro: ed i risultati del campo, in tal senso, sono stati a dir poco deludenti. La cosa certa è che, in caso di bivio, la decisione finale spetterà ad Elkann, con Allegri e non solo a rischiare grosso.

Adesso la parola passerà, come di consueto, al campo: il big match contro il Torino per ritrovare punti e serenità.