La Juventus piomba su Anguissa: operazione incredibile

Frank Anguissa, centrocampista del Napoli, potrebbe finire nel mirino della Juventus di Massimiliano Allegri: le ultimissime notizie di calciomercato sul campionato italiano di Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri sta vivendo il momento peggiore della sua storia recente. I bianconeri, dopo la sconfitta di sabato pomeriggio a San Siro contro il Milan campione d’Italia di Stefano Pioli, sono stati battuti, clamorosamente, per 2-0 in casa del Maccabi Haifa, squadra israeliana che ha vissuto forse la notte più importante della sua storia. Un crollo senza attenuanti e pesantissimo per la Vecchia Signora che ora è in ritiro in vista di un’altra gara cruciale: il derby della Mole contro il Torino di Ivan Juric. La stracittadina torinese sarà uno snodo fondamentale per il campionato della Juventus che deve riprendere la marcia per non continuare a perdere terreno dal quarto posto, ormai diventato vero obiettivo stagionale nonostante le mire di scudetto in estate, soprattutto visti gli ingressi alla Continassa in sede di calciomercato: basti pensare agli arrivi di Paul Pogba, ancora ai box per un problema al ginocchio, e Angel Di Maria, avuto a singhiozzo per i continui problemi muscolari.

Calciomercato Juventus, assalto a centrocampo per l’estate

In vista della prossima estate, i colpi di teatro in casa Juventus potrebbero anche non essere finiti. I bianconeri infatti avrebbero messo nel mirino uno dei giocatori finora più in forma del campionato italiano di Serie A. Stiamo parlando di Frank Anguissa, centrocampista centrale del Napoli di Luciano Spalletti. L’ex elemento del Fulham si è ormai affermato come un top nel suo ruolo ed ha un contratto in scadenza con la società azzurra nel 2026. La valutazione è altissima, almeno 30 milioni di euro, che potrebbe diventare vertiginosa visti i rapporti fra Juventus e Napoli. Gli azzurri sono infatti pronti a fare muro nei confronti della Vecchia Signora in caso di proposte per Anguissa.