Ronaldo scaricato: svolta totale a gennaio

Cristiano Ronaldo continua a cercare via d’uscita dal Manchester United. A gennaio arriva la svolta per il portoghese

Tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United qualcosa sembrerebbe essersi rotto. Con l’arrivo di Ten Hag in panchina poi le cose non sono migliorate, con il portoghese relegato in panchina molto spesso, tranne che in Europa League.

L’intento di Ronaldo sembrerebbe essere ancora quello di lasciare lo United, ma la possibilità che lo faccia a Ronaldo sembrerebbe essere sempre più remota. Il club sulle sue tracce si tira indietro e aspetta la prossima estate.

Il Galatasaray si tira indietro per Ronaldo: aspetta la scadenza del contratto

Cristiano Ronaldo vive forse il peggiore momento della sua carriera. Ten Hag ormai lo considera una seconda scelta e spesso deve sedersi in panchina. Così da tempo il portoghese pianifica l’addio ai ‘Red Devils’ ma ancora non ha trovato una nuova destinazione. Un’opzione sembrava essere il Galatasaray, che però sembrerebbe tirarsi indietro.

Infatti il club turco sembrerebbe non voler intervenire sul mercato per acquistare CR7 a gennaio, bensì vorrebbe attendere il prossimo giugno quando il contratto con lo United scadrà. Dunque vedremo se a gennaio CR7 troverà un’altra squadra o tutto sarà rimandato alla prossima estate quando si svincolerà dal club inglese, a meno di clamorose sorprese.