Esonero Allegri, spunta l’indizio social: “Proprio quello che ci manca”

Spunta un indizio social che fa sognare i tifosi della Juventus per il post Allegri

Il cammino della Juventus è forse il peggiore tra le big d’Europa. Probabilmente solo il Liverpool sta vivendo difficoltà simili con la decima posizione in Premier League, ma il discorso è un po’ diverso.

Dopo le vittorie su Bologna e Maccabi Haifa in casa, i tifosi avevano sperato in una ripresa dell’undici di Allegri, ma poi sono arrivate le sconfitte contro Milan e Maccabi Haifa in trasferta. Lontano da casa la Juventus non vince dall’inizio del campionato e questo è un dato preoccupante per una squadra con grandi progetti in cantiere. Sui social arrivano i primi indizi per un possibile sostituto.

Da giocatore ad allenatore, grande Didì: “Proprio quello che ci manca”

Recita proprio così il tweet della Juventus sul proprio profilo: “Da giocatore ad allenatore, grande Didì”. Inutile dire che visto il grande periodo di crisi della Juventus, gran parte dei tifosi hanno richiamato a gran voce l’attenzione della dirigenza sul possibile post Allegri. Infatti il mister toscano non ha centrato neanche una vittoria esterna da quando è iniziato il campionato, per dirne una, e la cosa non è certo passata inosservata. Deschamps è l’attuale allenatore della Francia, ma in molti sognano un suo arrivo proprio dopo il mondiale che si disputerà in Qatar. Non è un’utopia l’approdo di Deschamps sulla panchina della Juventus, qualora le cose dovessero mettersi proprio male. Nato il 15 ottobre del 1968 a Bayonne (Francia), il mister Didier Deschamps ha passato alla Juventus i suoi anni migliori, probabilmente. Arrivato nel ’94 dal Marsiglia, ha poi lasciato i bianconeri nel 1999 per accasarsi al Chelsea, concludendo poi la sua carriera al Valencia. La Juventus ha celebrato il suo compleanno sul profilo Twitter ufficiale della società, ma i tanti tifosi ci hanno visto un indizio social da non sottovalutare. In un periodo così difficile per i bianconeri, non è difficile trovare commenti “particolari” sotto al tweet in questione.

🏆 Da giocatore e allenatore ⚪️⚫️ grande Didì pic.twitter.com/UHiZCRQFjQ — JuventusFC (@juventusfc) October 15, 2022

Tra commenti ironici e altri un po’ meno, spunta spesso l’hashtag AllegriOut, come a indicare la volontà di una piazza ormai stanca di portar pazienza invano. Ecco allora i commenti più indicativi:

Da giocatore ad ALLENATORE; proprio quello che ci manca #AllegriOut — Rimirando_Ammuta (@rimirando) October 15, 2022