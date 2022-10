Già scelto l’erede: vogliono toglierlo subito a Inter e Juve

Un top vorrebbe acquistare una pedina in scadenza seguita anche da Juventus e Inter sul calciomercato: l’affare può concretizzarsi a gennaio

Il periodo che sta attraversando la Juventus desta non poca preoccupazione in tutto l’ambiente. D’altronde, ci siamo trovanti di fronte a numerose disfatte in questa prima parte di stagione. Ultima, ordine di tempo, quella sul campo del Maccabi Haifa, con la qualificazione agli ottavi di Champions League che ormai è davvero un miraggio (complice il secondo pari consecutiva del Benfica contro il Paris Saint Germain).

Il tecnico Massimiliano Allegri, la cui posizione in panchina non è in discussione per adesso, aveva deciso di avviare il ritiro della squadra alla Continassa, per prepararsi nel miglior modo possibile in vista del derby col Torino andato in scena oggi. “Non è una punizione“, ha dichiarato ieri in conferenza stampa il trainer livornese. Certamente, però, bisogna trovare una soluzione al fine di dare la scossa ad una squadra che sembra sempre più in difficoltà. Migliorato nettamente, invece, il clima in casa Inter, grazie soprattutto ai positivi risultati ottenuti ai danni del Barcellona (e c’è da recriminare per quanto riguarda il ritorno). I due club italiani, parallelamente a ciò che accade sul terreno di gioco, continuano a tenere d’occhio anche temi legati al calciomercato.

Calciomercato Juventus e Inter, sfida col Barcellona per Martinez

A tal proposito, piace parecchio il profilo di Inigo Martinez, difensore centrale in forza all’Athletic Bilbao nella Liga. Tale opzione stuzzica non poco bianconeri e nerazzurri, anche perché il contratto dello spagnolo è in scadenza giugno 2023 e l’ex Real Sociedad non sarebbe intenzionato a rinnovare l’accordo. Ma Juve e Inter devono fare i conti con la concorrenza prestigiosa proprio del Barcellona. I blaugrana avevano già provato a prendere Martinez in estate e ora, stando a quanto riferisce ‘Donbalon.com’, vorrebbero rifarsi sotto direttamente a gennaio, nonostante ci sia la possibilità di assicurarsi le prestazioni del calciatore, a giugno, a parametro zero. Juventus e Inter, dal canto loro, proveranno a mettere i bastoni fra le ruote a Xavi e al suo Barça.