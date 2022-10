Inter, che sfortuna! Ancora una tegola per Inzaghi

Brutte notizie per Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Salernitana: si ferma anche Roberto Gagliardini

Un’altra assenza per l’Inter in vista del lunch match di domani contro la Salernitana di Davide Nicola: Simone Inzaghi dovrà fare a meno anche di Roberto Gagliardini.

Non solo Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku: anche Roberto Gagliardini salterà il lunch match della 10^ giornata contro la Salernitana. Il centrocampista ex Atalanta, come riportato da Sky Sport, deve fare i conti con una leggera lombalgia che lo costringerà a saltare la sfida con la squadra allenata da Davide Nicola.

Sarebbe stato Simone Inzaghi a decidere di non rischiare il centrocampista classe ’94 che dovrà mordere il freno dopo essere già rimasto in panchina mercoledì sera al Camp Nou nel pirotecnico pareggio nella trasferta di Barcellona.

Inter-Salernitana: Inzaghi perde anche Gagliardini

Diverse, dunque, le assenze per Simone Inzaghi che per il match con i campani potrà comunque puntare sull’entusiasmo ritrovato dei suoi, soprattutto dopo la doppia sfida di Champions League con il Barcellona.

Se Atene piange, Sparta non ride. Anche la Salernitana di Davide Nicola scenderà in campo senza alcuni importanti effettivi. Su tutti il capitano e leader difensivo Federico Fazio, ancora fermo ai box. Infortunato anche Giulio Maggiore a centrocampo dove mancherà per squalifica anche l’esperto Ivan Radovanovic.