Scambio da sogno: così Vlahovic vola in Spagna

Una stagione molto complicata quella che la Juventus di Allegri sta vivendo: attenzione al futuro di Dusan Vlahovic

Archiviato il derby della Mole, la Juventus è adesso attesa da settimane delicatissime per quanto riguarda il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina della ‘Vecchia Signora’. I bianconeri dovranno necessariamente rilanciarsi, in campionato e Champions League, per tentare di raddrizzare una annata a dir poco deludente.

Ecco perché le possibilità che il calciomercato potrà offrire alle ‘Vecchia Signora’, tra gennaio e giugno, appaiono molteplici.

Vlahovic a Madrid: lo scambio è folle

Chi sta sicuramente deludendo le aspettative è Dusan Vlahovic, arrivato come grande colpo dello scorso mercato invernale ma che in questa stagione sta facendo enorme fatica ad esprimersi. Il serbo, cercato con grande insistenza dai top club europei prima della firma con la Juventus ad inizio 2022, potrebbe adesso cambiare aria al termine dell’attuale stagione. Diego Simeone avrebbe già in mente una possibile proposta di scambio da avanzare alla ‘Vecchia Signora’ nel 2023, per portare l’ex Fiorentina all’Atletico Madrid.

Sul piatto il cartellino di Joao Felix che, già in passato, era stato accostato ai colori bianconeri. Il portoghese è ormai emarginato in quel di Madrid, non più una priorità per Simeone e potrebbe dunque essere sacrificato pur di arrivare a Dusan Vlahovic. La valutazione di Joao Felix e quella dell’attaccante bianconero sono considerate praticamente identiche: intorno ai 90-100 milioni di euro.

11 le presenze del gioiello portoghese, assistito da Jorge Mendes che proverebbe a proporre l’affare alla Juventus, con 3 assist vincenti in quel di Madrid e soltanto 588′ in campo.