HIGHLIGHTS | Atalanta-Sassuolo 2-1, la Dea rimonta e vola in testa

L’Atalanta vince e vola momentaneamente in testa: rimonta in casa sul Sassuolo e quota 24 punti in classifica

Vittoria di rimonta per l’Atalanta che supera il Sassuolo nel terzo anticipo della decima giornata del campionato di Serie A. Due gol in pochi minuti decidono la partita.

Primo tempo vivace da entrambe le parti, ma il risultato viene sbloccato dalla formazione ospite. Gran bel gol di Kyriakopoulos che conclude al volo di sinistro su cross di D’Andrea, battendo Sportiello con un mancino di pregevole fattura al 42 ‘ di gioco. Prima dell’intervallo arriva il gol del momentaneo 1-1: a siglarlo è Pasalic, bravo a concludere da pochi passi su preciso suggerimento di Soppy.

Ad inizio ripresa il gol vittoria: a siglarlo è Lookman che batte Consigli con un diagonale di potenza e precisione, ancora su assist di un inarrestabile Soppy. Tre punti preziosissimi per la Dea, sola in testa almeno per una notte.

Atalanta-Sassuolo: tabellino, classifica e highlights

ATALANTA-SASSUOLO 2-1

41′ Kyriakopoulos, 45+1′ Pasalic, 46′ Lookman

Classifica Serie A: Atalanta 24, Napoli 23, Lazio 20, Udinese 20, Milan 20, Roma 19, Juventus 16, Inter 15, Sassuolo 12, Empoli 11, Torino 11, Salernitana 10, Monza 10, Fiorentina 9, Spezia 8, Lecce 7, Bologna 7, Verona 5, Cremonese 3, Sampdoria 3