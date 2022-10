Milan-Juve, sfida aperta: 30 milioni per i gioiello

Il calciomercato non si ferma mai: Milan e Juventus all’assalto, il gioiello può davvero approdare in Serie A a giugno

Le prime dieci giornate di campionato hanno già detto molto su quelle che, da qui a fine stagione, saranno le forze in corsa sia per la parte alta della classifica che per non retrocedere. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e da questo punto di vista, Juventus e Milan hanno già in mente una serie di profili per il 2023.

A gennaio ma soprattutto da giugno, molto potrebbe mutare nelle rose di Pioli e Allegri (o chi sostituirà il tecnico livornese). Occhi in Olanda dove il gioiello potrebbe scegliere di dire addio e cedere alle lusinghe di rossoneri e bianconeri: sarà sfida aperta.

La Serie A lo chiama: arriva dall’Olanda

Non è un mistero che sia il Milan sia, soprattutto, la Juventus siano a caccia di un talento per rinforzare anche in prospettiva la mediana. Il messicano Edson Alvarez, classe 1997 e sotto contratto fino al 2025 con l’Ajax, può essere la sorpresa per il prossimo anno. Forte fisicamente e con una buona tecnica individuale (è impiegabile all’occorrenza anche come centrale difensivo) il 24enne potrebbe rappresentare una ghiotta occasione anche se la bottega olandese è notoriamente cara. L’Ajax, infatti, vista anche la lunga scadenza, non intende privarsi a cuor leggero del suo talento e chiederebbe non meno di 25-30 milioni di euro per lasciarlo partire.

Il Milan, se dovesse finire per cedere alle innumerevoli tentazioni per Bennacer (accostato in passato alla Premier League e non solo) avrebbe la liquidità per puntare su Alvarez. Per la Juventus andranno fatte non poche valutazioni: Rabiot è in scadenza, Arthur (attualmente infortunato ed in prestito a Liverpool) non rientra nei piani della ‘Vecchia Signora’ mentre McKennie potrebbe dire addio alle giuste condizioni. Ecco perchè il messicano è una pista che le due dirigenze intendono tenere calda, a bocce ferme, per giugno.

Alvarez, in questa stagione con i ‘Lancieri’, ha collezionato 13 presenze, con 1 rete e 2 assist vincenti tra campionato e coppe.