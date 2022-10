Offerta irrinunciabile: così si prendono il titolarissimo del Milan

Un top club continua a tenere il mirino puntato in casa Milan sul fronte calciomercato: offerta irrinunciabile per la stella di mister Pioli

Nonostante i numerosi infortuni, il Milan ha ampiamente dimostrato di essere ancora un gruppo solido e compatto, capace di reagire da grande squadra di fronte alle varie difficoltà che si possono incontrare nell’arco di una stagione. Qualche passo falso in più in Champions League rispetto alla Serie A, con la ciurma rossonera che si è dovuta arrendere ben due volte contro il Chelsea targato Graham Potter (anche a causa della cattiva gestione arbitrale per quanto concerne il match andato in scena a San Siro).

Stasera, invece, la squadra guidata da mister Stefano Pioli se l’è vista faccia a faccia col Verona di Salvatore Bocchetti. Siamo nel bel mezzo di un mese ricco di impegni, ma la società si ritaglia pure dello spazio per tenere d’occhio temi legati al fronte calciomercato. Ora ci concentriamo sulle uscite, ossia Sandro Tonali entrando più nello specifico.

Calciomercato Milan, il PSG non molla Tonali: proposta irrinunciabile

A tal proposito, il Paris Saint Germain monitora sempre la situazione del titolarissimo rossonero, il cui contratto col Milan è in scadenza giugno 2027. Campos e Galtier apprezzano particolarmente tale opzione e non è affatto da escludere che i parigini possano decidere di tentare l’assalto durante la prossima estate. Ma, nel caso, servirà un’offertona, di quelle irrinunciabili, sopra ai 50-60 milioni di euro. Solo così si potrebbe convincere il Milan a privarsi della propria colonna del centrocampo.