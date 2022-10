HIGHLIGHTS | Milan di misura al Bentegodi: Tonali affossa il Verona

Il Milan soffre, ma riesce ad espugnare il Bentegodi battendo 1 a 2 il Verona targato Salvatore Bocchetti: decide Sandro tonali nel finale

Mai mollare. Potremmo riassumere così il match che ha visto scontrarsi faccia a faccia Verona e Milan fra le mura dello stadio Bentegodi. Meno brillante del solito la squadra di Stefano Pioli: nonostante ciò, la truppa rossonera è riuscita comunque a portarsi a casa tre punti assai significativi in vista del prosieguo del campionato.

Ed era troppo importante vincere stasera anche per riscattare immediatamente la seconda disfatta subita per mano del Chelsea in Champions. Il merito di questo va in larga parte a Sandro Tonali, che all’81esimo della ripresa risponde alla rete del pari firmata da Gunter nel primo tempo e affossa i gialloblù.

Serie A, Verona-Milan 1-2: marcatori e classifica

I rossoneri, dunque, volano a quota 23 punti, a tre lunghezze dal Napoli primo in classifica e ad una dall’Atalanta seconda. Pioli può indubbiamente essere soddisfatto, anche perché il gruppo dimostra ulteriormente di saper restare unito di fronte a qualunque difficoltà. A breve gli highlights di Verona-Milan.

Verona-Milan 1-2: 9′ aut. Veloso (V), 19′ Gunter (V), 81′ Tonali (M)

CLASSIFICA SERIE A: Napolu punti 26, Atalanta 24, Milan 23, Lazio 21, Udinese 21, Roma* 19, Inter 18, Juventus 16, Sassuolo 12, Empoli 11, Torino 11, Salernitana 10, Monza 10, Fiorentina* 9, Spezia 9, Lecce* 7, Bologna 7, Hellas Verona 5, Cremonese 4, Sampdoria* 3.

*Una partita in meno