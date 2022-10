HIGHLIGHTS Inter-Salernitana 2-0: Lautaro e Barella mandano ko Nicola

Con un gol per tempo i nerazzurri regolano la Salernitana a San Siro: decisive le reti di Lautaro Martinez e di Nicolò Barella

47 giorni dopo l’ultima rete in campionato – ma dopo aver regalato una vera e propria perla al Camp Nou 4 giorni prima – Lautaro Martinez torna al gol in Serie A e dà il ‘la’ alla vittoria dell’Inter ai danni della Salernitana.

L’argentino è andato a segno al 13′, poi ci ha pensato Nicolò Barella – anch’egli al secondo gol in pochi giorni – a mettere in ghiaccio il risultato. L’Inter ottiene così la seconda vittoria consecutiva in campionato tenendo il passo della Juve e dell’Atalanta, vittoriose negli anticipi del sabato sera.

Inter-Salernitana 2-0: tabellino, classifica e highlights

INTER-SALERNITANA 2-0

13′ Lautaro Martinez, 58′ Barella

LA CLASSIFICA: Atalanta 24, Napoli 23, Lazio 20, Udinese 20, Milan 20, Roma 19, Inter 18, Juventus 16, Sassuolo 12, Empoli 11, Torino 11, Salernitana 10, Monza 10, Fiorentina 9, Spezia 8, Lecce 7, Bologna 7, Verona 5, Cremonese 3, Sampdoria 3.