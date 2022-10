Incanta tutti in Serie A: il Milan ha già l’erede di Leao

Un calciatore continua a mettere in mostra le proprie doti e ha attratto l’attenzione del Milan: Maldini ci pensa in caso di addio di Leao

Dal campo al calciomercato. Archiaviata la gara in trasferta contro il Verona, in casa Milan la dirigenza capitana da Maldini e Massara continua riflettere sui temi legati al futuro della rosa. In tal senso, resta aperto il dubbio circa il destino di Rafael Leao. Come noto, l’attaccante portoghese presenta un contratto in scandenza giugno 2024.

Sebbene entrambe le parti in causa siano desiderose di proseguire il rapporto, il rinnovo dell’accordo appare tutt’altro che scontanto. C’è, infatti, un discorso economico importante da affrontare e le pretendenti prestigiose, nel frattempo, aumentano (vedi Manchester City, Paris Saint Germain, Bayern Monaco e Leao). Di conseguenza, il ‘Diavolo’ deve tutelarsi, cercando di individuare in anticipo il possibile erede del classe ’99.

Calciomercato Milan, se parte Leao Maldini può tuffarsi su Lookman

A questo proposito, nei mesi a venire andrà tenuta d’occhio la pista che porta al nome di Ademola Lookman. La freccia nigeriana dell’Atalanta, sbarcata in estate a Bergamo dal Leicester, sta conquistando tutti in questa prima parte di stagione. Già messi a referto ben quattro gol e tre assist in dieci partite totali di Serie A. Numeri niente male, che potrebbero convincere il Milan a tentare l’assalto definitivo nel caso Leao partisse davvero. La valutazione attualmente si attesta intorno ai 20 milioni di euro, ma rischia di salire e non poco. Il Milan ci pensa.