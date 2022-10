Da Leao a Kvaratskhelia, maxi offerta del top club per il nuovo gioiello del Napoli. De Laurentiis trema, tutte le cifre e i dettagli

Prosegue inarrestabile la corsa del Napoli di Luciano Spalletti. Battuto al Maradona anche il Bologna di Thiago Motta, nel segno del rientrante Osimhen.

“Adoro Raspadori e non lo dico solo perché è un mio compagno, lo apprezzavo già quando era al Sassuolo. È un top player, andiamo molto d’accordo in campo, sta migliorando tantissimo e ha grande qualità. Sono molto contento anche per Kvara, si merita tutto quello che sta vivendo. È molto forte, ma voi non avete visto ancora niente: in allenamento è anche meglio…”. Nel post partita, il nigeriano ha parlato così della concorrenza in attacco, esaltando Raspadori e Kvaratskhelia. È un momento magico soprattutto per l’esterno georgiano, che ha già conquistato Napoli e continua a stupire a suon di assist e gol. Anche i top club europei prendono nota.

Calciomercato Napoli, il Chelsea all’assalto di Kvaratskhelia

Come noto, il Chelsea diventato di Potter sogna Rafael Leao in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Si parla da mesi di un possibile assalto con offerta da 100 milioni di euro. Ma non solo Leao. Il rendimento di “Kvara”, infatti, potrebbe presto attirare i ‘Blues’, all’assalto del georgiano piuttosto che del gioiello portoghese di proprietà del Milan. La valutazione del classe 2001 è già schizzata ben oltre i 50 milioni di euro, ma è sicuramente minore rispetto alle richieste del club rossonero per Leao. De Laurentiis e Spalletti iniziano a tremare.